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Спорт

Қазақстан қоржынында жеті медаль: Азия ойындарының төртінші күнінің қорытындысы

Қазақстан құрамасы жеті медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 09:41 Сурет: ҚР ҰОК баспасөз қызметі
2026 жылғы 23 қыркүйекте Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында кезекті жарыс күні аяқталды. Қазақстан құрамасы бір алтын, үш күміс және үш қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық Алексей Луценко велоспорттан ерлер арасындағы тасжолдағы топтық жарыста бірінші болып мәреге жетті. Бұл туралы Ұлттық Олимпиада комитеті мәлімдеді. Осылайша, спортшы қазіргі Азия ойындарында екінші рет тұғырдың ең биік сатысына көтерілді. Бұған дейін Луценко ерлер арасындағы тасжол велоспортының жеке уақытқа жарысында жеңімпаз атанған болатын.

Бұл медаль Луценконың Азия ойындарындағы мансабындағы алтыншы алтыны болды. Осылайша, ол Қазақстан тарихында жазғы Азия ойындарында ең көп жеңіске жеткен спортшы атанды.

Топтық жарыстағы Қазақстан құрамасының жетістігін Евгений Федоров толықтырды. Қазақстандық спортшы мәреге екінші болып келіп, күміс медаль жеңіп алды. Бұл — Федоровтың Азия ойындарындағы мансабындағы екінші жүлдесі. Ол Ханчжоу-2022 ойындарында топтық жарыста жеңімпаз атанған.

Қазақстанға тағы бір күміс медальді Кристина Морозова әкелді. Жеңіл атлетика бағдарламасының алғашқы күнінде ол жартылай марафон қашықтығындағы спорттық жүрістен екінші орын алып, 1:35:25 нәтижесін көрсетті.

Стенд атудан Қазақстан өкілдері екі медаль жеңіп алды. Әйелдер арасындағы скиттен командалық есепте Әсем Орынбай, Зоя Пискун және Адель Садақбаева екінші орынға ие болды.

Қазақстан құрамасы 336 ұпай жинап, тек Қытай командасына жол берді.

Кейін Әсем Орынбай жеке жарыста тағы бір медаль жеңіп алды. Финалда қазақстандық спортшы 28 нысананы дәл көздеп, қола жүлдегер атанды. Бұл оның Азия ойындарындағы екінші медалі.

Қазақстанға қазіргі Азия ойындарындағы семсерлесуден алғашқы медальді Артем Саркисян әкелді. Жеке сабль жарысының ширек финалында ол Оңтүстік Кореяның Олимпиада чемпионыДо Гёндонды 15:14 есебімен жеңді. Ал жартылай финалда Саркисян үш дүркін Олимпиада чемпионы О Сан Укке 9:15 есебімен есе жіберіп, жарысты қола медальмен аяқтады.

Қола жүлдеге Әлижан Аблагатов та ие болды. Ушу-саньдадан 70 келіге дейінгі салмақтағы жарыстың жартылай финалында Қазақстан өкілі ирандық Эрфан Мохаррамиге жол берді.

Осы спорт түрінде Қазақстан тағы бір алтын медаль үшін күресуге мүмкіндік алды. Абдурашид Абдуллаев 75 келіге дейінгі салмақта финалға шықты. Ол жартылай финалда Қытай Тайбэйінің өкілі Хуан Жанды жеңді.

24 қыркүйекте Абдурашид Абдуллаев шешуші жекпе-жек өткізеді.

Спорттық гимнастикадан Қазақстан ерлер құрамасы жүлдеге бір қадам жетпей қалды. Нариман Құрбанов, Дмитрий Патанин, Милад Карими, Нұртан Идрисов және Ильяс Азизов командалық финалда төртінші орын алды.

Қазақстанның аралас жүзуден 4×100 метрлік кешенді эстафетадағы командасы да жарысты төртінші орынмен аяқтады. Финалда қазақстандықтар 3:49.19 нәтиже көрсетті. Ксения Игнатова 100 метрге арқамен жүзуден финалда жеке өнер көрсетіп, алтыншы орын алды.

Оқ атудан Валерия Попелова жетінші орынға тұрақтады. Ерлер арасындағы скиттен Александр Мұхамедиев алтыншы нәтиже көрсетті.

Жалпы Қазақстан құрамасы медальдар есебінде төртінші орында тұр. Қазақстан спортшыларының қоржынында жеті алтын медаль бар. Көш бастап тұрған Қытайдың еншісінде 48 алтын медаль. Екінші орында – Жапония (15 алтын), үшінші орында – Оңтүстік Корея (8 алтын).

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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