#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
441.88
503.61
5.24
Спорт

Семсерлесуден Қазақстан ерлер командасы 24 жылдан кейін жазғы Азия ойындарында "алтын" алды

Семсерлесу, Жапония, Қазақстан, ерлер командасы, Азия ойындары, алтын медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2026 16:01 Сурет: ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі
ХХ жазғы Азия ойындарында Қазақстан қоржынына кезекті алтын медаль түсті. Семсерлесудің сапы бағдарламасында Қазақстан ерлер құрамасы финалда Оңтүстік Кореямен бас жүлдені сарапқа салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесу нәтижесінде біздің спортшылар басым түсті.

Биыл әлем чемпионатында топ жарған Қазақстан семсерлесу шеберлері үшін бұл - Азиада тарихындағы үшінші алтын.

Осыған дейінгі Қазақстанның көрсеткіштері:

  • Хиросима 1994 жыл - алтын;
  • Бангкок 1998 жыл - күміс;
  • Пусан 2002 жыл - алтын;
  • Доха 2006 жыл - қола;
  • Гуанчжоу 2010 жыл - күміс;
  • Инчхон 2014 жыл - қола;
  • Джакарта 2018 жыл - қола;
  • Гуанчжоу 2022 жыл - күміс.

Финалда отандастарымыз Оңтүстік Корея құрамасын 43:42 есебімен жеңді. Құрама сапында Вадим Шарлаимов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов, Руслан Курбанов өнер көрсетті.

Айта кетейік, осыған дейін қазақ семсерлесу шеберлері осы Азиадада бір күміс және үш қола медаль алып үлгерген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Қазақстан алғаш рет тарихында Азия ойындарының алтын медалін жеңіп алды
10:48, 09 ақпан 2025
Қазақстан алғаш рет тарихында Азия ойындарының алтын медалін жеңіп алды
Қазақстан семсерлесуден Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды
14:59, 26 қыркүйек 2026
Қазақстан семсерлесуден Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды
Спортшылар алтын жеңіп алды
10:11, 11 ақпан 2025
Қазақстандық фристайлшылар Азия ойындарында тарихи алтынды жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские шпажисты обнимаются после победы
17:51, Бүгін
Казахстанские шпажисты поделились эмоциями после невероятного камбэка в финале Азиады
Нора Джеруто на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Орегоне
17:37, Бүгін
Нора Джеруто принесла Казахстану "серебро" Азиатских игр в Японии
Виктория Бутолина на Азиатских играх в Японии
17:13, Бүгін
Виктория Бутолина остановилась в шаге от медали на Азиатских играх в Японии
Анастасия Рыпакова
17:01, Бүгін
Анастасия Рыпакова не вошла в ТОП-10 в финале Азиады-2026 по лёгкой атлетике
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: