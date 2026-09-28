Месси мансабындағы 931-голын соғып, Роналдуға жақындай түсті
Флорида клубының капитаны 931-голын MLS чемпионаты аясында "Коламбусқа" қарсы өткен матчта айып добынан соқты.
Алайда бұл гол "Интер Майамиге" көмектеспеді. Команда сырт алаңдағы кездесуде 1:2 есебімен жеңіліп қалды.
Матчтың 28-минутында "Коламбус" шабуылшысы Джозеф Мартинес пенальтиді сәтті орындап, есеп ашты. Арада бес минут өткенде Лионель Месси есепті теңестірді.
Ал алаң иелері төреші қосқан уақытта жеңісті жұлып алды. "Коламбустың" шабуылшысы Джамал Тьяре гол соқты.
Айта кетейік, "Интер Майами" MLS-тегі қатарынан бесінші ойында жеңіске жете алмады. Осы аралықта команда төрт рет тең ойнап, бір рет жеңілді.
Қазір Месси бастаған команда Шығыс конференциясының турнирлік кестесінде 46 ұпаймен үшінші орында тұр.
6 қазанда Лионель Месси өз отанында Аргентина құрамасы сапындағы соңғы матсын өткізеді.