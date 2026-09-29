Жапониядағы Азия ойындарында Өзбекстанның тағы бір спортшысы допинг-тесттен өте алмады
Sportarena.kz басылымының мәліметінше, ITA мамандары спортшыдан допинг сынамасын 2026 жылғы 23 қыркүйекте Жапонияда жарыстан тыс допинг-бақылау аясында алған.
Триметазидин Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің (WADA) тыйым салынған заттар тізіміне S4 — "Гормондық және метаболизмдік модуляторлар" санаты бойынша енгізілген. Бұл зат жарыс кезінде де, жарыстан тыс кезеңде де қолдануға тыйым салынған және арнайы емес тыйым салынған субстанцияларға жатады. Триметазидин, атап айтқанда, жүрек-қан тамырлары ауруларын емдеу және алдын алу үшін қолданылады, өйткені ол жүрекке қанның жеткізілуін жақсартуға ықпал етеді.
Спортшыға допингке қарсы ереже бұзушылық анықталғаны туралы хабарланған. Ол Дүниежүзілік допингке қарсы кодекс пен Азия Олимпиада кеңесінің допингке қарсы ережелеріне сәйкес, іс қарау аяқталғанға дейін уақытша шеттетілді.
Уақытша шеттету кезеңінде Эйгельге 2026 жылғы Айти және Нагоя қалаларында өтіп жатқан Азия ойындары аясындағы жарыстарға, жаттығуларға, жаттықтырушылық қызметке және басқа да кез келген қызметке қатысуға тыйым салынды.
Спортшы бұл шешімге шағымдануға құқылы. Сонымен қатар Эйгель B сынамасын тексеруді талап ете алады.
Бұған дейін 2026 жылғы Азия ойындарының қола жүлдегері, өзбекстандық ММА спортшысы Нодирбек Шавкатовтың да допинг сынамасынан тыйым салынған зат анықталған еді.