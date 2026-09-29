#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
441.77
502.38
5.23
Спорт

Жапониядағы Азия ойындарында Өзбекстанның тағы бір спортшысы допинг-тесттен өте алмады

Жапониядағы Азия ойындарында Өзбекстанның тағы бір спортшысы допинг-тесттен өте алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 13:00 Сурет: Instagram/pavel_eygel
Халықаралық тестілеу агенттігі (ITA) каноэде ескек есуден Өзбекстан құрамасының спортшысы Павел Эйгельдің допинг сынамасынан триметазидин анықталғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Sportarena.kz басылымының мәліметінше, ITA мамандары спортшыдан допинг сынамасын 2026 жылғы 23 қыркүйекте Жапонияда жарыстан тыс допинг-бақылау аясында алған.

Триметазидин Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің (WADA) тыйым салынған заттар тізіміне S4 — "Гормондық және метаболизмдік модуляторлар" санаты бойынша енгізілген. Бұл зат жарыс кезінде де, жарыстан тыс кезеңде де қолдануға тыйым салынған және арнайы емес тыйым салынған субстанцияларға жатады. Триметазидин, атап айтқанда, жүрек-қан тамырлары ауруларын емдеу және алдын алу үшін қолданылады, өйткені ол жүрекке қанның жеткізілуін жақсартуға ықпал етеді.

Спортшыға допингке қарсы ереже бұзушылық анықталғаны туралы хабарланған. Ол Дүниежүзілік допингке қарсы кодекс пен Азия Олимпиада кеңесінің допингке қарсы ережелеріне сәйкес, іс қарау аяқталғанға дейін уақытша шеттетілді.

Уақытша шеттету кезеңінде Эйгельге 2026 жылғы Айти және Нагоя қалаларында өтіп жатқан Азия ойындары аясындағы жарыстарға, жаттығуларға, жаттықтырушылық қызметке және басқа да кез келген қызметке қатысуға тыйым салынды.

Спортшы бұл шешімге шағымдануға құқылы. Сонымен қатар Эйгель B сынамасын тексеруді талап ете алады.

Бұған дейін 2026 жылғы Азия ойындарының қола жүлдегері, өзбекстандық ММА спортшысы Нодирбек Шавкатовтың да допинг сынамасынан тыйым салынған зат анықталған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Қазақстандық ескек есушілер Жапониядағы Азия чемпионатының жеңімпазы атанды
17:20, 06 тамыз 2026
Қазақстандық ескекшілер Жапониядағы Азия чемпионатында екі алтын медаль жеңіп алды
Қазақстандықтар Азия ойындарында тағы бір алтын медаль жеңіп алды
09:50, 24 қыркүйек 2026
Қазақстандықтар Азия ойындарында тағы бір алтын медаль жеңіп алды
2022 жылғы Азия ойындарында Қазақстан қоржынына тағы екі қола медаль түсті
09:01, 02 қазан 2023
2022 жылғы Азия ойындарында Қазақстан қоржынына тағы екі қола медаль түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Шевченко
18:15, Бүгін
Казахстанцы Шевченко и Скатов обыграли узбекский дуэт во втором круге Азиады-2026
Новак Джокович на турнире в Пекине
17:48, Бүгін
Новак Джокович дал пять Елене Рыбакиной перед стартом WTA-1000 в Пекине
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
17:29, Бүгін
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
Аделина Земс
17:15, Бүгін
Лёгкая атлетика на Азиаде: казахстанки заняли шестое место в командной эстафете
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: