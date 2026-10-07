Роналду Португалия құрамасындағы дауға нүкте қойды
Ол Instagram-дағы парақшасында Норвегияға қарсы матч алдында бапкер өзін шамамен 30 минутқа алаңға шығаратынын уәде еткенін, алайда нәтижесінде шабуылшы бүкіл ойынды қосалқы құрамда өткізгенін жазды.
"Екінші таймнан бастап жылындым, минуттардың өтіп жатқанын көріп отырдым, бірақ алаңға шығармады. Бапкер өз сөзінде тұрмады", – деді Роналду.
Sky Sports жазуынша, осыдан кейін футболшы мен Жезуш кездесіп, жағдайды көпшілік алдында түсіндіруге келіскен. Алайда Роналдудың айтуынша, бапкердің кейінгі мәлімдемелері олардың келісіміне сәйкес келмеген. Осыдан соң шабуылшы құраманың орналасқан жерінен кетуге шешім қабылдаған.
"Бұл оның сөзінде тұрмаған екінші жағдай болды. Жаңа уәделердің бұзылуын күтпей, жаттығу базасынан кетуді жөн көрдім", – деді Роналду.
Футболшы бұл әрекеті үшін ұлттық құрамадағы әріптестері мен жанкүйерлерінен кешірім сұрады. Сондай-ақ Португалия футбол федерациясы тарапынан кез келген жазаны қабылдауға дайын екенін айтты.
41 жастағы Роналду физикалық тұрғыдан дайын болса, ұлттық құрама сапында өнер көрсетуін жалғастыратынын атап өтті.
"Егер денсаулығым жақсы болып, клубымда ойнап, гол соғатын болсам, ықтимал дисквалификация мерзімін өтегеннен кейін де бұрынғыдай ұлттық құрама сапында ойнауға дайын боламын", – деді футболшы.
Роналду халықаралық мансабының тек қоштасу матчымен аяқталғанын қаламайтынын да айтты. Оның сөзінше, мұндай кездесулерге әлі уақыт бар, ал қазір ол Португалия құрамасымен бірге жарыстарға қатысып, жеңіске жетуді көздейді.
2026 жылғы 30 қыркүйекте Криштиану Роналдудың Португалия құрамасының Даниядағы орналасқан жерінен жанжалмен кеткені белгілі болған еді. Кейін Роналдудан аңызға айналған жетінші нөмірін алып қойғаны хабарланды. Сонымен қатар "Аль-Наср" капитанының Португалия құрамасынан рұқсатсыз кеткені үшін бір айдан алты айға дейін дисквалификациялануы мүмкін екені айтылды.