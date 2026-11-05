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Спорт

Криштиану Роналду Португалия құрамасындағы мансабын аяқтады

Криштиану Роналду Португалия құрамасындағы мансабын аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 16:56 Сурет: Instagram/Cristiano
Португалиялық әйгілі футболшы Криштиану Роналду ұлттық құрама сапындағы мансабын аяқтады. 5 қарашада шабуылшы арнайы мәлімдеме жасап, бұл жаңалықты растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

41 жастағы футболшы ұлттық құрамадан кететінін Instagram әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында жариялаған мәлімдемесінде айтты.

"Бұл оңай шешім емес. Ұлттық құраманың 7-нөмірлі жейдесімен қоштасатын күн де келіп жетті. Енді оны болашақта осы құрамада ойнайтын басқа футболшыларға табыстайтын уақыт келді", – деді Криштиану Роналду.

Футбол жанкүйерлеріне Португалия құрамасының капитаны үшін қазан айы оңай болмағаны белгілі. Сол кезде ол ұлттық құраманың бас бапкері Жорже Жезушпен жанжалға ұқсас жағдайға тап болып, Данияда жүрген кезінде команданың орналасқан жерінен өз бетінше кетіп қалған еді.

Осы оқиғадан кейін Португалия футбол федерациясының тәртіптік кеңесі Роналдуды 30 күнге ойыннан шеттетіп, 255 еуро айыппұл салды.

Кейін футболшы ұлттық құрамадағы әріптестері мен жанкүйерлерінен кешірім сұрады.

Роналду 2003 жылдан бері Португалия құрамасында өнер көрсетіп, 234 матч өткізген. Ол бұл ойындарда 146 гол соққан. Бұл – әлемдік рекорд.

Осыдан 10 күн бұрын Роналдудың УЕФА Ұлттар лигасының қараша айындағы ойындарына қатысуы мүмкін футболшылардың алдын ала тізіміне енгізілгені хабарланған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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