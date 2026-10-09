Суға жүзуден Ғалымжан Балабек Әлем кубогы кезеңінде ұлттық рекордты жаңартты
Сурет: olympic.kz
Суға жүзуден Қазақстан құрамасының спортшысы Ғалымжан Балабек Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан әлем кубогының кезеңінде ел намысын қорғап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандық спортшы 400 метрге еркін әдіспен жүзуде 3:47.13 уақыт нәтижесін тіркеп, 12-орынға тұрақтады. Осы көрсеткіші арқылы Ғалымжан Балабек Қазақстан рекордын жаңартты.
АҚШ өкілі Карсен Фостер алтын медаль жеңіп алды (3:37.39). Күміс жүлде бельгиялық Лукас Пьер А. Энвоға бұйырды (3:37.74). Ал Мэттью Колдуэлл (ОАР) үздік үштікті түйіндеді (3:40.95).
Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 10 қазанға дейін жалғасады.
Бұған дейін отандық үш таеквондошы Париждегі Гран-приге қатысқалы жатқанын жазғанбыз.
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