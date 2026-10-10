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Спорт

Елдос Сметов Абу-Дабиде өтетін Grand Slam турниріне қатысады

Елдос Сметов Абу-Дабиде өтетін Grand Slam турниріне қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2026 12:41 Сурет: olympic.kz
Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Абу-Дабиде (БАӘ) өтетін "Үлкен дулыға" турниріне қатысатын спортшылардың алдын ала тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізімге Қазақстан құрамасынан жеті ер спортшы кірді.

  • 60 келіге дейін: Елдос Сметов, Талғат Орынбасар;
  • 66 келіге дейін: Ғұсман Қырғызбаев, Ақылжан Жұбатқанов;
  • 81 келіге дейін: Жалғас Қайролла;
  • 90 келіге дейін: Айдар Арапов;
  • 100 келіге дейін: Марат Байқамуров.

Айта кетейік, тізімге өзгерістер енгізілуі мүмкін. Grand Slam турнирі 29-31 қазан аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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