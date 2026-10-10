Елдос Сметов Абу-Дабиде өтетін Grand Slam турниріне қатысады
Сурет: olympic.kz
Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Абу-Дабиде (БАӘ) өтетін "Үлкен дулыға" турниріне қатысатын спортшылардың алдын ала тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізімге Қазақстан құрамасынан жеті ер спортшы кірді.
- 60 келіге дейін: Елдос Сметов, Талғат Орынбасар;
- 66 келіге дейін: Ғұсман Қырғызбаев, Ақылжан Жұбатқанов;
- 81 келіге дейін: Жалғас Қайролла;
- 90 келіге дейін: Айдар Арапов;
- 100 келіге дейін: Марат Байқамуров.
Айта кетейік, тізімге өзгерістер енгізілуі мүмкін. Grand Slam турнирі 29-31 қазан аралығында өтеді.
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