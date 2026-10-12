Қазақстан жасөспірімдер құрамасы дзюдодан Гран-приде бақ сынайды
Сурет: IJF
Душанбеде (Тәжікстан) дзюдодан жасөспірімдер арасында Гран-при кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған байрақты бәсекеге Қазақстан құрамасының дзюдошылары да қатысады.
Ерлер
60 келі: Сейітжан Маметов, Әбдіманап Әкежан
66 келі: Жылқайдар Мұхаммедәли, Бақдәулет Қабдешов
73 келі: Амир Рахимжанов, Темірлан Кенжалиев
81 келі: Мырзатай Қыдырбай, Ералы Кенесқан
90 келі: Діннұр Көреген, Ерасыл Черийаздан
100 келі: Берікбол Жұманбеков
+100 келі: Бейбарыс Сұлтан, Шерхан Алпанов
Әйелдер
48 келі: Ұлбосын Абдукаримова, Злата Швайгерт
57 келі: Кира Хегай, Муслима Қобландықызы
63 келі: Нұрсезім Тұрлыбек
70 келі: Гүлдана Марлен
78 келі: Салтанат Ахметова
+78 келі: Айымзада Думанқызы. Рамиля Арстанбекова
Айта кетейк, Гран-при кезеңі 24-25 қазан аралығында өтеді.
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