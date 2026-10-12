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Спорт

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы дзюдодан Гран-приде бақ сынайды

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы дзюдодан Гран-приде бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 20:10 Сурет: IJF
Душанбеде (Тәжікстан) дзюдодан жасөспірімдер арасында Гран-при кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған байрақты бәсекеге Қазақстан құрамасының дзюдошылары да қатысады.

Ерлер

60 келі: Сейітжан Маметов, Әбдіманап Әкежан

66 келі: Жылқайдар Мұхаммедәли, Бақдәулет Қабдешов

73 келі: Амир Рахимжанов, Темірлан Кенжалиев

81 келі: Мырзатай Қыдырбай, Ералы Кенесқан

90 келі: Діннұр Көреген, Ерасыл Черийаздан

100 келі: Берікбол Жұманбеков

+100 келі: Бейбарыс Сұлтан, Шерхан Алпанов

Әйелдер

48 келі: Ұлбосын Абдукаримова, Злата Швайгерт

57 келі: Кира Хегай, Муслима Қобландықызы

63 келі: Нұрсезім Тұрлыбек

70 келі: Гүлдана Марлен

78 келі: Салтанат Ахметова

+78 келі: Айымзада Думанқызы. Рамиля Арстанбекова

Айта кетейк, Гран-при кезеңі 24-25 қазан аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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