Уханьдағы жеңілістен кейін Арина Соболенко Еуропада сынға ұшырады
Сурет: Instagram/arynasabalenka
Франциялық Sports.fr басылымы Қытайдың Ухань қаласында өткен WTA-1000 турнирінің екінші айналымында Беларусь теннисшісі, әлемнің екінші ракеткасы Арина Соболенконың америкалық Энн Лиге (әлемнің 31-ракеткасы) есе жіберуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sports.kz басылымының мәліметінше, Соболенко матчта 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) есебімен жеңіліп қалды. Кездесу барысында ол бір сет және брейк басымдығына ие болған. Алайда америкалық теннисші матчболды оныншы мүмкіндігінде сәтті пайдаланып, турнирдің бірінші нөмірлі спортшысын жарыстағы алғашқы кездесуінде-ақ жеңді.
"Арина Соболенконың ойыны ай өткен сайын, апта өткен сайын нашарлап барады", – деп жазды басылым.
Портал Беларусь спортшысының нәтижелеріне көңілі толмаған жанкүйерлердің пікірлерін де келтірді: "Соболенко үшін 2026 жыл сәтсіз өтіп жатыр", – деп жазған жанкүйерлердің бірі.
"Арина Соболенконың шаршағаны анық байқалады. Қысқы үзіліс оған жақсы әсер етуі мүмкін. Әзірге оның маусым қорытындысы бойынша өтетін турнирде қалай өнер көрсететінін күтейік", – делінген жарияланымда.
Бұған дейін Елена Рыбакина WTA қорытынды турниріндегі алтыншы қарсыласын білгені хабарланған болатын.
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