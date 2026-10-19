Мирра Андрееваны әлемнің бірінші ракеткасы атануы мүмкін теннисшілердің бірі деп танылды
"Спорт-Экспресс" басылымының мәліметінше, биыл ресейлік теннисші "Ролан Гаррос" турнирінде, сондай-ақ Аделаида мен Линцтегі жарыстарда жеңіске жетті.
"Ол өте жақсы әсер қалдырады. Мирра жасының тым жас екеніне қарамастан, айқын ілгерілеп келеді. Адам осындай жетістікке ерте жастан жетсе, бұл оның басын айналдырып, елеулі зиян келтіруі мүмкін. Бірақ ондай жағдай болмайды деп үміттенемін. Оның салыстырмалы түрде жақын болашақта әлемнің бірінші ракеткасы атануға барлық мүмкіндігі бар. Мирра ойынын, әсіресе доп қабылдау шеберлігін айтарлықтай жақсартты. Әлемнің бірінші ракеткасы болу — ол үшін әбден қолжетімді мақсат", — деді Познер.
Sports.kz мәліметінше, бұған дейін Серена Уильямспен жұмыс істеген америкалық жаттықтырушы Рик Маччи де Андрееваның болашағына баға берген. Ол X әлеуметтік желісіндегі жазбасында теннисшінің жан-жақты ойынын атап өтіп, оның ұзақ уақыт бойы әлемнің бірінші ракеткасы бола алатынына сенім білдірді.
Andreeva is the chosen one with probably the most upside moving forward on the tour. Her game is more complete her court sense elite and her movement is a cut above which gives options to love. Her ability to remember to forget and move on is night and day and that why the Russian Rabbit will visit number one and for many weeks stay.@WTA— Rick Macci (@RickMacci) October 17, 2026
"Андреева — ерекше қабілеті бар теннисші. Оның турдағы әлеуеті әлі де зор. Ойыны жан-жақты бола түсті, кортты тамаша сезінеді, ал қозғалысы басқа ойыншылардан озық. Мұның бәрі оған көптеген мүмкіндік береді. Сондықтан "орыс қояны" рейтингтің бірінші сатысына көтеріліп, онда бірнеше апта бойы емес, ұзақ уақыт бойы қала алады", — деп жазды Маччи.
Бұған дейін Елена Рыбакина Қытайдағы турнирде чемпиондық атағын қорғау алдында маңызды мәлімдеме жасаған еді.