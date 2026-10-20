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Спорт

Қазақстан әйелдер құрамасы регбиден Азия сериясының кезеңінде төртінші орын алды

Қазақстан әйелдер құрамасы регбиден Азия сериясының кезеңінде төртінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 21:11 Сурет: olympic.kz
Қазақстан әйелдер құрамасы регби-7-ден Шри-Ланканың Коломбо қаласында өткен Азия сериясының кезеңінде төртінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Топтық кезеңде қазақстандық регбишілер Қытай құрамасына 7:31 есебімен есе жіберді. Кейін Шри-Ланка (32:5) мен Өзбекстан (36:0) құрамаларын жеңді.

Ширек финалда Қазақстан құрамасы Таиландтан 10:5 есебімен басым түсіп, жартылай финалға шықты. Алайда бұл кезеңде Жапония құрамасына 5:42 есебімен жол берді.

Қола медаль үшін өткен кездесуде қазақстандықтар Гонконг құрамасына қарсы ойнап, 5:14 есебімен жеңіліп қалды.

Турнирде Жапония құрамасы жеңімпаз атанды. Финалда жапониялық регбишілер Қытай құрамасын 14:7 есебімен жеңді.

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Айдос Қали
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