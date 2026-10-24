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Спорт

Михаил Шайдоров Франциядағы Гран-при кезеңінің қысқа бағдарламасында төртінші орын алды

Михаил Шайдоров Франциядағы Гран-при кезеңінің қысқа бағдарламасында төртінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 19:14 Сурет: olympic.kz
Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан Францияның Анже қаласында өтіп жатқан 2026/27 жылғы Гран-при кезеңінің алғашқы жарысында қысқа бағдарламасын орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы бұл кезеңде 80,25 ұпай жинап, 12 қатысушының арасында әзірге төртінші орында тұр.

Қысқа бағдарламадан кейін 102,46 ұпай жинаған француз Адам Сяо Хим Фа көш басына шықты. Эстониялық Александр Селевко 85,49 ұпаймен екінші орында тұрса, 83,83 ұпай еншілеген оңтүстіккореялық мәнерлеп сырғанаушы Со Мин Гю үздік үштікті түйіндеді.

Айта кетейік, еркін бағдарлама ертең, 25 қазанда өтеді.

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Айдос Қали
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