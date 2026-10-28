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Спорт

Богдан Вехов шорт-тректен әлемдік тур кезеңінде жүлдеге бір қадам жетпей қалды

Богдан Вехов шорт-тректен әлемдік тур кезеңінде жүлдеге бір қадам жетпей қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 22:53 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық шорт-трекші Богдан Вехов Канаданың Ванкувер қаласында өткен ISU әлемдік турының алғашқы кезеңінде төртінші орынға тұрақтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

1500 метр қашықтықтағы финалда отандасымыз 2:20.393 нәтижесін көрсетті. Қола жүлдегер, жапониялық Сёго Миятадан 0,205 секундқа қалып қойды.

Нидерланд өкілі Йенс ван ’т Ваут (2:20.025) жарыс жеңіпазы атанды. Оңтүстік Корея спортшысы Рим Джон Гун (2:20.082) мәре сызығын екінші болып кесті.

Әлемдік турдың келесі кезеңі Канаданың Монреаль қаласында өтеді.

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Айдос Қали
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