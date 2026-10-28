Богдан Вехов шорт-тректен әлемдік тур кезеңінде жүлдеге бір қадам жетпей қалды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық шорт-трекші Богдан Вехов Канаданың Ванкувер қаласында өткен ISU әлемдік турының алғашқы кезеңінде төртінші орынға тұрақтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
1500 метр қашықтықтағы финалда отандасымыз 2:20.393 нәтижесін көрсетті. Қола жүлдегер, жапониялық Сёго Миятадан 0,205 секундқа қалып қойды.
Нидерланд өкілі Йенс ван ’т Ваут (2:20.025) жарыс жеңіпазы атанды. Оңтүстік Корея спортшысы Рим Джон Гун (2:20.082) мәре сызығын екінші болып кесті.
Әлемдік турдың келесі кезеңі Канаданың Монреаль қаласында өтеді.
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