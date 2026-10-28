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Спорт

Жібек Құламбаева әлемдік рейтингтегі жеке рекордын жаңартты

Жібек Құламбаева әлемдік рейтингтегі жеке рекордын жаңартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 19:50 Сурет: Қазақстан теннис федерациясы
Жібек Құламбаева Қытайдың Гуанчжоу қаласында өтіп жатқан WTA 250 турнирінің жұптық сайысында жартылай финалға жолдама алды. Сәтті өнер көрсетуінің арқасында отандасымыз мансабында алғаш рет жұптық сындағы әлемдік рейтингтің үздік 100 теннисшісінің қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалда Құламбаева нидерландтық теннисші Изабель Хаверлагпен бірге турнирдің бірінші нөмірімен тіркелген Мария Козырева мен ұлыбританиялық Майя Ламсденге қарсы ойнады.

1 сағат 23 минутқа созылған кездесу қазақстандық-нидерландтық жұптың 3:6, 6:3, 10:8 есебімен жеңіске жетуімен аяқталды.

Матч барысында Құламбаева мен Хаверлаг екі эйс жасап, тоғыз брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды және барлық ұпайлардың 50 пайызын жеңіп алды. Жартылай финалға жолдама тағдыры шешуші чемпиондық тай-брейкте анықталып, қазақстандық теннисші мен оның серіктесі қарсыластарынан басым түсті.

Жартылай финалға шығу Жібек Құламбаеваға кәсіби мансабындағы маңызды жетістікке қол жеткізуге мүмкіндік берді. WTA рейтингінің нақты уақыт режимінде жаңартылатын (live) нұсқасында қазақстандық теннисші жұптық сында 95-орынға көтеріліп, алғаш рет әлемнің үздік 100 теннисшісінің қатарына енді. Бұл көрсеткіш оның мансабындағы жаңа жеке рекорды болды.

Енді Құламбаева мен Хаверлаг Гуанчжоудағы турнирдің финалына шығу үшін күресті жалғастырады.

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Айдос Қали
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