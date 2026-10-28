Жібек Құламбаева әлемдік рейтингтегі жеке рекордын жаңартты
Ширек финалда Құламбаева нидерландтық теннисші Изабель Хаверлагпен бірге турнирдің бірінші нөмірімен тіркелген Мария Козырева мен ұлыбританиялық Майя Ламсденге қарсы ойнады.
1 сағат 23 минутқа созылған кездесу қазақстандық-нидерландтық жұптың 3:6, 6:3, 10:8 есебімен жеңіске жетуімен аяқталды.
Матч барысында Құламбаева мен Хаверлаг екі эйс жасап, тоғыз брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды және барлық ұпайлардың 50 пайызын жеңіп алды. Жартылай финалға жолдама тағдыры шешуші чемпиондық тай-брейкте анықталып, қазақстандық теннисші мен оның серіктесі қарсыластарынан басым түсті.
Жартылай финалға шығу Жібек Құламбаеваға кәсіби мансабындағы маңызды жетістікке қол жеткізуге мүмкіндік берді. WTA рейтингінің нақты уақыт режимінде жаңартылатын (live) нұсқасында қазақстандық теннисші жұптық сында 95-орынға көтеріліп, алғаш рет әлемнің үздік 100 теннисшісінің қатарына енді. Бұл көрсеткіш оның мансабындағы жаңа жеке рекорды болды.
Енді Құламбаева мен Хаверлаг Гуанчжоудағы турнирдің финалына шығу үшін күресті жалғастырады.