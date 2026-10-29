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Спорт

Жәмила Бақбергенова әлем чемпионатын бесінші орынмен аяқтады

Жәмила Бақбергенова әлем чемпионатын бесінші орынмен аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 19:20 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық балуан Жәмила Бақбергенова Астанада өтіп жатқан күрестен әлем чемпионатында өнер көрсетуін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 72 келіге дейінгі салмақтың қола медалі үшін Жапония өкілі Махиро Ешитакемен күш сынасты.

Белдесу 6:4 есебімен жапониялық балуанның пайдасына аяқталды.

Осылайша, Жәмила Бақбергенова елордада өтіп жатқан әлем чемпионатында бесінші орынға тұрақтады.

Айта кетейік, қазақстандық балуанның еншісінде әлем чемпионатының үш күмісі және бір қола медалі бар.

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Айдос Қали
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