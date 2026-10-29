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$
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505.8
5.63
Спорт

Астанадағы әлем чемпионаты: Алтын Шагаева қола медаль үшін белдеседі

Астанадағы әлем чемпионаты: Алтын Шагаева қола медаль үшін белдеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 21:23 Сурет: UWW
Қазақстандық балуан Алтын Шагаева Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына шыға алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

59 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің жартылай финалында отандасымыз Үндістан өкілі Манишаға есе жіберді.

Ертең, 30 қазанда, Алтын Шагаева қола медаль үшін белдеседі. Оның қарсыласы жұбаныш белдесулерінен кейін анықталады.

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Айдос Қали
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