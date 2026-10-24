#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
451.05
504.95
5.6
Спорт

Қазақстандық балуан Айдос Сұлтанғали әлем чемпионатының қола медалі үшін бақ сынайды

&quot;Классик&quot; Айдос Сұлтанғали әлем чемпионатының қола медалі үшін бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 21:40 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық балуан Айдос Сұлтанғали Астанада өтіп жатқан күрестен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Грек-рим күресінен 60 келіге дейінгі салмақта сынға түскен отандасымыз финал жолдамасы үшін Жапония өкілі Кото Гомимен белдесіп, қарсыласына 5:1 есебімен есе жіберді.

Енді Айдос 25 қазанда әлем чемпионатының қола медалі үшін бозкілемге шығады.

Айта кетейік, бұған дейін Исхар Курбаев (55 келі) қола жүлде үшін күресуге мүмкіндік алған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Балуан Айдос Сұлтанғали әлем біріншілігінің 1/2 финалына шықты
15:03, Бүгін
Балуан Айдос Сұлтанғали әлем біріншілігінің 1/2 финалына шықты
Балуан Тыныс Дүбек Азия чемпионатының қола жүлдесі үшін күреседі
17:27, 09 сәуір 2026
Балуан Тыныс Дүбек Азия чемпионатының қола жүлдесі үшін күреседі
Камиль Куруглиев еркін күрестен әлем чемпионатының қола медалі үшін күреседі
17:30, 15 қыркүйек 2025
Камиль Куруглиев еркін күрестен әлем чемпионатының қола медалі үшін күреседі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Айдос Султангали на чемпионате мира в Астане
22:33, Бүгін
Опубликовано видео полуфинальных схваток, в которых Султангали и Курбаев проиграли на ЧМ
Алина Кудайгенова на международном турнире IBA
22:14, Бүгін
Алина Кудайгенова вышла в полуфинал молодёжного ЧМ по боксу, побывав в нокдауне
Мадира Жумакан на международном турнире по любительскому боксу
21:58, Бүгін
Мадира Жумакан гарантировала себе медаль молодёжного ЧМ по боксу в Черногории
Бейбарыс Аширбай
21:50, Бүгін
LIVE: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на чемпионате мира до 19 лет
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: