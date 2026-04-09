Балуан Тыныс Дүбек Азия чемпионатының қола жүлдесі үшін күреседі
Сурет: United world wrestling
Қазақстандық балуан Тыныс Дүбек Бішкек қаласында (Қырғызстан) өтіп жатқан әйелдер күресінен Азия чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
62 келіге дейінгі салмақта финалға шығу үшін өткен белдесуде отандасымыз Солтүстік Корея өкілі Хён Гён Мунмен күш сынасты.
Жартылай финалдағы белдесу 11:0 есебімен қарсыласының мерзімінен бұрын жеңіске жетуімен аяқталды.
Осылайша, Тыныс Дүбек 10 сәуірде құрлық біріншілігінің қола жүлдесі үшін күреседі.
Оқи отырыңыз
