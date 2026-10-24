#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Спорт

Балуан Айдос Сұлтанғали әлем біріншілігінің 1/2 финалына шықты

Балуан Айдос Сұлтанғали әлем біріншілігінің 1/2 финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 15:03 Сурет: olympic.kz
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының балуаны Айдос Сұлтанғали Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық балуан 60 келіге дейінгі салмақта әзірбайжандық Мурад Маммадовпен өзара мықтыны анықтады.

Бірінші кезең 1:1 есебімен аяқталды. Ал екінші үш минуттықта Айдос Сұлтанғали басымдықты танытып, 4:1 есебімен жеңіске жетті.

Осылайша Айдос Сұлтанғали финалға шығу үшін бақ сынайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Айдос Сұлтанғали грек-рим күресінен әлем чемпионы атанды
21:34, 20 қыркүйек 2025
Айдос Сұлтанғали грек-рим күресінен әлем чемпионы атанды
Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Айдос Сұлтанғали алтын медаль үшін күреседі
09:18, 20 қыркүйек 2025
Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Айдос Сұлтанғали алтын медаль үшін күреседі
&quot;Классик&quot; Мерей Мәулитқанов Олимпиада жүлдегерін жеңіп, әлем чемпионатының ширек финалына өтті
14:36, Бүгін
Мерей Мәулитқанов грек-рим күресінен әлем чемпионатының жартылай финалына шыға алмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Турецкий обидчик Марата Гарипова проиграл в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе в Астане
14:47, Бүгін
Турецкий обидчик Марата Гарипова проиграл в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе в Астане
Казахстанец Исхар Курбаев поборется за выход в финал домашнего чемпионата мира по борьбе
14:37, Бүгін
Казахстанец Исхар Курбаев поборется за выход в финал домашнего чемпионата мира по борьбе
Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира в Астане
14:29, Бүгін
Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира в Астане
Борец из Казахстана Мерей Маулитканов оступился в четвертьфинальной схватке домашнего ЧМ
14:16, Бүгін
Борец из Казахстана Мерей Маулитканов оступился в четвертьфинальной схватке домашнего ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: