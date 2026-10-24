Балуан Айдос Сұлтанғали әлем біріншілігінің 1/2 финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының балуаны Айдос Сұлтанғали Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық балуан 60 келіге дейінгі салмақта әзірбайжандық Мурад Маммадовпен өзара мықтыны анықтады.
Бірінші кезең 1:1 есебімен аяқталды. Ал екінші үш минуттықта Айдос Сұлтанғали басымдықты танытып, 4:1 есебімен жеңіске жетті.
Осылайша Айдос Сұлтанғали финалға шығу үшін бақ сынайды.
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