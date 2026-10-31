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Спорт

Шамсат Таир күрестен әлем чемпионатын жеңіспен бастады

Шамсат Таир күрестен әлем чемпионатын жеңіспен бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2026 13:07 Сурет: UWW
Қазақстандық балуан Шамсат Таир Астанада өтіп жатқан күрестен әлем чемпионатындағы алғашқы белдесуінде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еркін күрестен 79 келіге дейінгі салмақта сынға түскен отандасымыз Алжир өкілі Абделькадер Иккалмен кездесті.

Белдесу 10:2 есебімен қазақстандық балуанның пайдасына аяқталды.

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Айдос Қали
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