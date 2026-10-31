#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.87
508.33
5.65
Спорт

Дакар-2026 жасөспірімдер Олимпиадасында Қазақстан туын ұстап шығатын спортшылар белгілі болды

Дакар-2026 жасөспірімдер Олимпиадасында Қазақстан туын ұстап шығатын спортшылар белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2026 16:01 Сурет: olympic.kz
Сенегалдың Дакар қаласында өтетін IV жазғы жасөспірімдер Олимпиадасының ашылу салтанатында Қазақстан құрамасының туын дзюдошы Фатима Сұпығалиева мен волейболшы Әлихан Ағабек ұстап шығады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Фатима Сұпығалиева 52 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетеді. 2026 жылы отандасымыз кадеттер арасында әлем чемпионы атанды. Сондай-ақ оның қоржынында 2025 жылы Бахрейнде өткен жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының алтын медалі бар.

Әлихан Ағабек жағажай волейболынан Оразалы Сағынышпен бірге Қазақстан намысын қорғайды. 2025 жылы қос спортшы Бахрейнде өткен жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында алтын медаль жеңіп алды. Бұған қоса, қазақстандық жұп 2026 жылы 18 жасқа дейінгі спортшылар арасында әлем чемпионатының 1/16 финалына дейін жетті.

Дакар-2026 жасөспірімдер Олимпиадасында Қазақстан туын ұстап шығатын спортшылар белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2026 16:01

Сурет: olympic.kz

Жалпы, Дакарда өтетін жасөспірімдер Олимпиадасында 18 қазақстандық 11 спорт түрінен бақ сынайды.

Айта кетейік, Дакар-2026 жасөспірімдер Олимпиадасына спортшыларды іріктеу тәртібі өзгерді. Бұрынғы Ойындардан айырмашылығы, бұл жолы арнайы іріктеу турнирлері өтпейді. Олимпиада жолдамаларын Халықаралық Олимпиадалық комитеті мен халықаралық спорт федерациялары белгіленген талаптар бойынша бөледі.

Еске салайық, IV жазғы жасөспірімдер Олимпиадасы 2026 жылғы 31 қазан мен 13 қараша аралығында өтеді. Дакар Африка құрлығында Олимпиада ойындарын қабылдайтын алғашқы қала болмақ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жасөспірімдер олимпиадасының ашылуында еліміздің көк туын кімдер ұстап шығады
18:00, 08 қаңтар 2024
Жасөспірімдер олимпиадасының ашылуында еліміздің көк туын кімдер ұстап шығады
Қазақстаннан 18 спортшы 2026 жылғы жасөспірімдер Олимпиадасына шақырту алды
17:05, 02 сәуір 2026
Қазақстаннан 18 спортшы 2026 жылғы жасөспірімдер Олимпиадасына шақырту алды
Азия ойындарында Елдос Сметов пен Сарвиноз Миркадирова ел құрамасының туын алып шығады
23:25, 11 қыркүйек 2026
Азия ойындарында Елдос Сметов пен Сарвиноз Миркадирова ел құрамасының туын алып шығады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Марат Байкамуров
16:17, Бүгін
Казахстанец Марат Байкамуров оступился в шаге от медали Grand Slam в Абу-Даби
Белорусский &quot;вольник&quot; Кадимагомедов лишил казахстанца Таира шанса побороться за медаль ЧМ
16:15, Бүгін
Белорусский "вольник" Кадимагомедов лишил казахстанца Таира шанса побороться за медаль ЧМ
Айдар Арапов
15:43, Бүгін
Казахстанский дзюдоист Айдар Арапов завершил своё выступление на Grand Slam в Абу-Даби
&quot;Вольник&quot; из Казахстана Нуркожа Кайпанов вышел в полуфинал домашнего чемпионата мира
15:02, Бүгін
"Вольник" из Казахстана Нуркожа Кайпанов вышел в полуфинал домашнего чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: