"Қайраттың" уақытша бас бапкері "Аталантамен" болған сенсациялық матчқа баға берді
Қазақстан Премьер-лигасының (ҚПЛ) 2026 жылғы күміс жүлдегері 2026 жылғы Еуропа лигасының жеңімпазын жеңіп кетуі де мүмкін еді. Алайда алматылық команда 0:1 есебімен алға шыққанымен, матч соңында өз қақпасына гол жіберіп алды.
Ойын басталмай тұрып мұндай нәтижеге ешкім сенген жоқ. Оның үстіне, қарсылас – футболшыларының жалпы трансферлік құны 450 миллион еуроға жуықтайтын Италияның үздік клубтарының бірі. Салыстырсақ, "Қайрат" ойыншыларының трансферлік құны 9,2 миллион еуроны құрайды.
Сондай-ақ алматылық клубтың Италияға бас бапкерсіз барғанын да атап өткен жөн. Жақында команда тізгінін ұстаған бапкер қызметінен кеткендіктен, оның міндетін уақытша Жора Арутюнян атқарып жүр.
"Эмоциямыз тасып тұр. Барлық футболшыға алғыс айтқым келеді. Бұл – олардың жеңісі. Киім ауыстыратын бөлмеге кіріп, әрқайсысына алғысымызды білдірдік. Егер алдағы ойындарда да осылай өнер көрсетсе, жеңістерге қол жеткізетінін айттық. Жалпы, жаман болған жоқ. Бірақ бұдан былай үнемі осылай ойнаймыз деген сөз емес. Басқа матчтарда өзгеше тактика қолдануымыз мүмкін. Мұның бәрі қарсыласқа, оның алаңдағы орналасуына байланысты. Біздің міндетіміз – футболшыларға доппен де, допсыз да ойнауды жеңілдету", – деді "Қайрат" ФК бас бапкерінің міндетін атқарушы Жора Арутюнян.
Осындай атақты командаға қарсы сырт алаңда бір ұпай еншілеу "сары-қараларға" УЕФА Конференция лигасының плей-офф кезеңіне шығуға жақсы мүмкіндік берді.
"Матч соңында сәл шаршадық. Көп уақыт қорғануға тура келді, шабуылға шығу да қиындады. Көп күш жұмсадық. Барлығы 100 пайызға жұмыс істеді. Ойынға дейін біреу бізге тең түсеміз десе, бәріміз қуанар едік деп ойлаймын. Бірақ матчтың қалай өрбігенін ескерсек, жеңіске жақын болдық. Өкінішке қарай, стандартты жағдайдан гол жіберіп алдық. Жалпы, жігіттердің бүгін бар күшін салуы – заңды нәтиже", – деді Жора Арутюнян.
Конференция лигасының турнирлік кестесінде жоғары көтерілу үшін "Қайрат" жалпы кезеңнің қалған үш матчында ұпай жинауы керек. Оның үстіне, екі ойын Алматыда өтеді.
"Егер "Аталантамен" тең ойнасақ, басқа матчтарда да оңай болмайды. Келесі қарсыласымыз – Швеция чемпионы "Крайова". Бұл да өте мықты команда. Ал "Твенте" туралы айтпаса да болады. Ешкіммен ойнау оңай емес. Тек әр матчта бүгінгідей өнер көрсетіп, жаттығуда да осындай қарқынмен жұмыс істеп, бір-біріміз үшін күрессек қана болашағымыз бар. Мен мұны жігіттерге киім ауыстыратын бөлмеде де айттым", – деді бапкер.
Айта кетейік, Жора Арутюнян "Қайрат" тізгінін ұстағалы бері екінші матчына қатысты. Екі кездесу де 1:1 есебімен аяқталды. Өткен аптада алматылық команда ҚПЛ-2026 турының 30-кезеңінде өз алаңында Өскеменнің "Алтай" клубын жеңе алмады.
Қазіргі уақытта "Қайрат" УЕФА Конференция лигасының жалпы кезеңіндегі турнирлік кестеде екі ұпаймен 27-орында тұр.
Еуропаның үшінші деңгейдегі клубтық турнирінің төртінші туры 26 қарашада өтеді. Сол күні Арутюнян шәкірттері Алматыда Швецияның "Мьельбю" командасын қабылдайды.
Ал бір күн бұрын мадридтік "Реал" Грекияның АЕК клубын соңғы минуттарда жеңіп, УЕФА Чемпиондар лигасының турнирлік кестесінде көшбасшылар қатарына қосылды.