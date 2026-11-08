Мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Қытайдағы Гран-при кезеңінде үздік бестіктің қатарынан көрінді
Олимпиада чемпионы бұл бағдарламада 168,62 ұпай еншіледі. Екі бағдарламаның қорытындысы бойынша 263,49 ұпайға ие болып, жалпы есепте бесінші орынға тұрақтады.
Жапониялық Као Миура жарыста жеңіске жетті. Ол 293,25 ұпай жинады. Екінші орынды бейтарап мәртебеде өнер көрсететін Владислав Дикиджи (282,44) иеленді. Үздік үштікті тағы бір ресейлік спортшы Евгений Семененко түйіндеді. Оның еншісінде 281,62 ұпай бар. Ол да бейтарап ту астында сынға түсті.
Айта кетейік, бұл Михаил Шайдоров үшін биылғы Гран-при сериясындағы екінші жарыс болды. Бұған дейін отандасымыз Франциядағы кезеңде өнер көрсеткен.
Бұған дейін Михаил Шайдоров 2026/27 маусымындағы Гран-при сериясының Францияның Анже қаласында өткен жарыста 206,55 ұпай жинап, оныншы орынға тұрақтаған болатын.