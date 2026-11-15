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Қазақстанда 16 қарашада қар аралас жаңбыр жауып, көктайғақ болады

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2026 15:23 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" 2026 жылғы 16 қарашаға арналған Қазақстан аумағындағы жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүйсенбі, 16 қарашада синоптиктердің болжамы бойынша, Қазақстанның батысында, солтүстігінде, солтүстік-батысында және оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Түнде солтүстік-батыстың кей жерлерінде, негізінен жаңбыр түрінде жауын-шашын мол түседі.

Елдің қалған бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. Батыста, солтүстікте және солтүстік-батыста көктайғақ болады.

Қызылорда облысының оңтүстік-батысы мен солтүстігінде, Алматы облысының солтүстігі мен шығысында, сондай-ақ Жетісу облысының оңтүстік-шығысында өрт шығу қаупі жоғары болады.

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Айдос Қали
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