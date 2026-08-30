#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.77
541.36
5.41
Қоғам

Қазақстанда қар аралас жаңбыр, бұршақ жауады

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2026 15:09 Фото: unsplash
"Қазгидромет" 2026 жылғы 31 тамызға Қазақстан аумағындағы жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүйсенбіде "Қазгидрометтің" болжамынша, Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Солтүстік өңірлерде түнде жаңбыр аралас қар жауса, күндіз нөсер жаңбыр болжанып отыр. Кей жерлерде бұршақ түсіп, екпіні күшті жел соғуы мүмкін.

Ал батыс және солтүстік-батыс өңірлерде жауын-шашынсыз.

Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстік облыстарда шаңды дауыл тұруы ықтимал. Солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін.

Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының орталығында, солтүстік-шығысы мен солтүстік-батысында, Қостанай облысының солтүстік-батысы мен шығысында, Маңғыстау облысының орталық бөлігінде өрт қаупі жоғары болады.

Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Жетісу облысының оңтүстігінде, шығысы мен орталығында, Абай облысының оңтүстік-батысында, Алматы облысының батысы, шығысы мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Маңғыстау облысының батысы мен солтүстігінде, сондай-ақ Қарағанды облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дождь, дожди, осадки
14:58, 29 тамыз 2026
Қазақстанда жаңбыр аралас қар жауады: 30 тамызға арналған ауа райы болжамы
Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт
15:14, 17 мамыр 2026
Жаңбыр, бұршақ және жел: Қазақстанда 18 мамырда ауа райы қандай болады
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
16:59, 21 маусым 2026
Жаңбыр, найзағай және бұршақ: 22 маусымға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тойшибекова на награждении
17:11, Бүгін
Тойшибекова проиграла в утешительном раунде и лишилась шансов на "бронзу" Grand Slam
Тойшибекова после победного броска
16:43, Бүгін
Казахстанка Тойшибекова проиграла на Grand Slam в Швейцарии, но может завоевать "бронзу"
Арапов выходит на татами
16:20, Бүгін
Арапов прошёл два круга Grand Slam в Швейцарии, но уступил в третьей схватке
Елена Рыбакина наносит удар
15:54, Бүгін
Елена Рыбакина "забронировала" корт для тренировки на US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: