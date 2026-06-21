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Қоғам

Жаңбыр, найзағай және бұршақ: 22 маусымға арналған ауа райы болжамы

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.06.2026 16:59 Фото: pixabay
"Қазгидромет" 2026 жылғы 22 маусымға арналған Қазақстан аумағындағы жалпы ауа райы болжамын жариялады.

Синоптиктердің мәліметінше, дүйсенбі күні еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыс және солтүстік-батыс өңірлерде нөсер жаңбыр, бұршақ және екпінді жел күтіледі.

Ал елдің орталық өңірлерінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Республика бойынша желдің күшеюі болжанады. Солтүстік және солтүстік-батыс аймақтарда түнде және таңертең тұман түседі.

Аптап ыстық

Алматы, Жамбыл, Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Абай, Жетісу, Ұлытау облыстарында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде және Қарағанды облысының батысы мен оңтүстігінде ауа температурасы +35…+38°C дейін көтеріледі.

Қызылорда облысында +40…+42°C аптап ыстық болады.

Павлодар облысының оңтүстігі мен Ұлытау облысының батысы және оңтүстігінде +40…+41°C болатын өте қатты ыстық күтіледі.

Өрт қаупі жоғары өңірлер

Атырау, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Қарағанды облыстарында, сондай-ақ Ұлытау, Абай облыстарында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстік-шығысында, оңтүстігі мен орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде, Ақмола облысының батысы, оңтүстігі және орталығында, Павлодар облысының батысы мен оңтүстігінде, Алматы облысында, Жамбыл облысының солтүстігі, оңтүстігі және шығысында, сондай-ақ Жетісу облысының солтүстігі, оңтүстігі және орталығында өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады.

Төтенше өрт қаупі

Қызылорда облысында, Қостанай облысының оңтүстігі мен оңтүстік-батысында, Ақмола облысының шығысында, Павлодар облысының солтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының батысы мен шығысында, Ұлытау облысының шығысы мен оңтүстігінде, Абай облысының батысы, солтүстік-шығысы және оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батысы, оңтүстігі мен орталығында, Түркістан облысының батысы мен орталығында, Жамбыл облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Алматы облысының солтүстігінде және Жетісу облысының шығысы мен батысында төтенше өрт қаупі болжанып отыр.

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Айдос Қали
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