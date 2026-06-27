#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

"Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды". Еліміз бойынша 28 маусымға арналған ауа райы болжамы

Жаңбыр, аптап ыстық, ауа райы болжамы, 28 маусым, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 16:31 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 28 маусымға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жексенбіде, болжамға сәйкес, еліміздің көп бөлігінде найзағай ойнап, бұршақ түседі, дауыл тұрып, жаңбыр жауады. Батыс, солтүстік, оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарда нөсер жаңбыр жауады.

Сондай-ақ республика бойынша белең алатын ортаұ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады, ҚР солтүстігінде, шығысында түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.

Күндіз Алматы, Жамбыл, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, Жетісу, Абай өңірлерінде аптап ыстық болады деп күтіледі: ...+38°C, ал Түркістан облысында сынап бағаны одан да жоғары көтеріледі: +40...+42°C.

Күндіз Жетісу облысының солтүстігінде өте қатты ыстық +40°C болады деп болжанады.

  • Маңғыстау, Қарағанды, Алматы, Ұлытау, Абай, Шығыс Қазақстан облыстарында, Павлодар өңірінің батысында, оңтүстік-шығысында, орталығында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Атырау облысының солтүстігінде, Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының солтүстігінде, шығысында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында, Қызылорда облысының орталығында, Жетісу облысының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады деп күтіледі.
  • Жетісу облысында, Қызылорда өңірінің оңтүстігінде, оңтүстікте, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, шығысында, Ақмола өңірінің орталығында, Павлодар облысының солтүстік-батысында, солтүстігінде, Қарағанды өңірінің батысында, шығысында, оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, солтүстігінде, орталығында, Жамбыл өңірінің солтүстігінде, оңтүстігінде , Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, Атырау өңірінің орталығында, Ұлытау облысының оңтүстігінде, шығысында, батысында, солтүстік-шығысында, Абай облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер 27 маусымда еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтынын болжаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Найзағай, ауа райы болжамы, 28 қазан, Қазақстан
17:22, 27 қазан 2025
"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 28 қазанға арналған ауа райы болжамы
Жаңбыр, ауа райы болжамы, 10 мамыр, Қазақстан, дауылды ескерту
15:42, 09 мамыр 2026
"Жаңбыр жауып, бұршақ түседі". Еліміз бойынша 10 мамырға арналған ауа райы болжамы
Қар, жаяу бұрқасын, 25 қаңтар, ауа райы болжамы, Қазақстан
15:46, 24 қаңтар 2026
"Қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді". Еліміз бойынша 25 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник из MLS Страхиня Танасиевич перешёл в &quot;Елимай&quot;
18:21, Бүгін
Защитник из MLS Страхиня Танасиевич перешёл в "Елимай"
Казахстанские спортсменки выиграли &quot;бронзу&quot; на Кубке мира по гребле
17:50, Бүгін
Казахстанские спортсменки выиграли "бронзу" на Кубке мира по гребле
Жибек Куламбаева проиграла в драматичном финале турнира ITF в Гданьске
17:27, Бүгін
Жибек Куламбаева проиграла в драматичном финале турнира ITF в Гданьске
Адилет Алмат
16:45, Бүгін
Казахстан ухудшил свои позиции в медальном зачёте Grand Prix в Циндао после фиаско
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: