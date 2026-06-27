"Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды". Еліміз бойынша 28 маусымға арналған ауа райы болжамы
Жексенбіде, болжамға сәйкес, еліміздің көп бөлігінде найзағай ойнап, бұршақ түседі, дауыл тұрып, жаңбыр жауады. Батыс, солтүстік, оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарда нөсер жаңбыр жауады.
Сондай-ақ республика бойынша белең алатын ортаұ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады, ҚР солтүстігінде, шығысында түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.
Күндіз Алматы, Жамбыл, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында, Жетісу, Абай өңірлерінде аптап ыстық болады деп күтіледі: ...+38°C, ал Түркістан облысында сынап бағаны одан да жоғары көтеріледі: +40...+42°C.
Күндіз Жетісу облысының солтүстігінде өте қатты ыстық +40°C болады деп болжанады.
- Маңғыстау, Қарағанды, Алматы, Ұлытау, Абай, Шығыс Қазақстан облыстарында, Павлодар өңірінің батысында, оңтүстік-шығысында, орталығында, Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Атырау облысының солтүстігінде, Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының солтүстігінде, шығысында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында, Қызылорда облысының орталығында, Жетісу облысының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады деп күтіледі.
- Жетісу облысында, Қызылорда өңірінің оңтүстігінде, оңтүстікте, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, шығысында, Ақмола өңірінің орталығында, Павлодар облысының солтүстік-батысында, солтүстігінде, Қарағанды өңірінің батысында, шығысында, оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, солтүстігінде, орталығында, Жамбыл өңірінің солтүстігінде, оңтүстігінде , Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, Атырау өңірінің орталығында, Ұлытау облысының оңтүстігінде, шығысында, батысында, солтүстік-шығысында, Абай облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер 27 маусымда еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтынын болжаған болатын.