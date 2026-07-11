#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

"Күн 45 градусқа дейін ысиды". Еліміз бойынша 12 шілдеге арналған ауа райы болжамы

Сынап бағаны, Қазақстан, аптап ыстық, 12 шілде, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.07.2026 16:47 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылдың 12 шілдесіне арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жексенбіде, болжам бойынша, республикамыздың батысында, солтүстік-батысында, оңтүстік-шығысында найзағай ойнап, жаңбыр жауады, түнде батыста нөсер жаңбыр болады, батыста, солтүстік-батыста бұршақ түседі.

Тек Қазақстанның солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республикамыз бойынша желдің екпін алатыны, түнде және таңертең еліміздің батысында, солтүстігінде тұман болатыны болжанады.

Күндіз Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы, Түркістан, Жамбыл, Қызылорда облыстарында, Жетісу, Абай облыстарында аптап ыстық күтіледі: +35...+43°C.

Сондай-ақ Маңғыстау, Ұлытау, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының оңтүстік-шығысында, Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, Атырау облысының шығысында, Жетісу облысының солтүстігінде, оңтүстігінде өте қатты ыстық болатыны болжанады: +40...+45°C.

Түркістан, Қызылорда облыстарында, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының батысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, орталығында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында,, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Жамбыл, Қарағанды облыстарының шығысында, Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында, Павлодар облысының батысында, шығысында, Абай облысының оңтүстік-батысында, орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Дауылды ескерту, 12 шілде, Қазақстан, ауа райы болжамы
17:41, Бүгін
Еліміздің барлық дерлік өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Аяз, боран, қар, 11 қаңтар, ауа райы болжамы, Қазақстан
14:15, 10 қаңтар 2026
"Аяз қайта күшіне мінеді". Еліміз бойынша 11 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
Қар, жаяу бұрқасын, 25 қаңтар, ауа райы болжамы, Қазақстан
15:46, 24 қаңтар 2026
"Қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді". Еліміз бойынша 25 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мейирим Нурсултанов проведёт бой за титул WBC против Хесуса Рамоса-младшего
21:00, Бүгін
Мейирим Нурсултанов проведёт бой за титул WBC против Хесуса Рамоса-младшего
"Алтай" в гостях обыграл "Жетысу" в матче КПЛ
20:32, Бүгін
"Алтай" в гостях обыграл "Жетысу" в матче КПЛ
Казахстан завершил выступление на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу
20:04, Бүгін
Казахстан завершил выступление на молодёжном ЧМ по пляжному волейболу
Владислав Саможонов принёс Казахстану ещё одну медаль на молодёжном ЧА по боксу
19:30, Бүгін
Владислав Саможонов принёс Казахстану ещё одну медаль на молодёжном ЧА по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: