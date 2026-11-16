Қазақстан құрамасы Ұлттар лигасындағы соңғы матчта Словакияны жеңе алмады
Матчтағы алғашқы голды бірінші таймның 29-минутында Ислам Чесноков соқты. Ол Ғалымжан Кенжебектің нәтижелі пасынан кейін Қазақстан құрамасын алға шығарды.
Үзілістен кейін Словакия құрамасы есепті теңестірді. 56-минутта Роберт Боженик мергендік танытты.
65-минутта Ғалымжан Кенжебектің екінші нәтижелі пасынан кейін Ян Вороговский Қазақстанды қайтадан алға шығарды.
Алайда алаң иелері жеңісті есепті сақтап қала алмады. 90+5-минутта алаңға қосалқы құрамнан шыққан Адриан Капралик Стас Покатиловтың қақпасына гол соғып, Словакия құрамасына тең нәтиже сыйлады.
Айта кетейік, Словакия құрамасы бұл кездесуге дейін-ақ 3-топта бірінші орын алып, В дивизионына жолдама алған болатын.
Ал Қазақстан құрамасы алты матчта үш ұпай жинап, бірде-бір жеңіске жете алмады. Осылайша топтық кезеңді соңғы, төртінші орында аяқтады.