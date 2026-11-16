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Спорт

Қазақстан құрамасы Ұлттар лигасындағы соңғы матчта Словакияны жеңе алмады

Қазақстан құрамасы Ұлттар лигасындағы соңғы матчта Словакияны жеңе алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 22:40 Сурет: kff.kz
Қазақстан құрамасы УЕФА Ұлттар лигасының топтық кезеңіндегі соңғы ойында Словакиямен тең түсті. Астанада өткен кездесу 2:2 есебімен аяқталды. Қонақтар қосымша уақыттың соңғы минуттарында есепті теңестірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Матчтағы алғашқы голды бірінші таймның 29-минутында Ислам Чесноков соқты. Ол Ғалымжан Кенжебектің нәтижелі пасынан кейін Қазақстан құрамасын алға шығарды.

Үзілістен кейін Словакия құрамасы есепті теңестірді. 56-минутта Роберт Боженик мергендік танытты.

65-минутта Ғалымжан Кенжебектің екінші нәтижелі пасынан кейін Ян Вороговский Қазақстанды қайтадан алға шығарды.

Алайда алаң иелері жеңісті есепті сақтап қала алмады. 90+5-минутта алаңға қосалқы құрамнан шыққан Адриан Капралик Стас Покатиловтың қақпасына гол соғып, Словакия құрамасына тең нәтиже сыйлады.

Айта кетейік, Словакия құрамасы бұл кездесуге дейін-ақ 3-топта бірінші орын алып, В дивизионына жолдама алған болатын.

Ал Қазақстан құрамасы алты матчта үш ұпай жинап, бірде-бір жеңіске жете алмады. Осылайша топтық кезеңді соңғы, төртінші орында аяқтады.

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Айдос Қали
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