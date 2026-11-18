Евро-2028 іріктеу ойындарының жеребесі: Қазақстан төртінші себетке "түсті"
Болашақ Еуропа чемпионатының 24 қатысушысынан тұратын түпкілікті құрам белгілі болғанға дейін, барлық сарапшы назары тура төрт айдан кейін басталып, 2027 жылдың қарашасында аяқталатын іріктеу матчтарына аумақ.
Командалар жеребе нәтижесіне қарай әрқайсысы төрт немесе бес командадан тұратын 12 топқа бөлінеді. Әрбір құрама өз тобындағы басқа командалармен өз және сырт алаңда матчтар өткізеді. Осы кезеңнің қорытындысы бойынша 12 топ жеңімпазы және екінші орын алған үздік сегіз команда Евро-2028 турниріне тікелей жолдама алады.
Содан кейін 2028 жылдың наурыз айында плей-офф матчтары барысында 24 командадан тұратын түпкілікті құрамды толықтыратын тағы төрт финалист анықталады.
Евро-2028 ойындарын қабылдайтын бес ел автоматты түрде іріктеуден өтеді, бірақ олар да іріктеу матчтарына қатысуға тиіс.
2028 жылғы Еуропа чемпионатының жеребе себеттерінің толық құрамы төмендегідей:
1-себет: Испания, Англия, Италия, Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Нидерланд, Дания, Грекия, Норвегия, Хорватия.
2-себет: Уэльс, Сербия, Түркия, Швейцария, Швеция, Австрия, Венгрия, Босния және Герцеговина, Солтүстік Ирландия, Чехия, Словения, Ирландия.
3-себет: Украина, Шотландия, Польша, Израиль, Грузия, Румыния, Солтүстік Македония, Черногория, Словакия, Косово, Албания, Исландия.
4-себет: Кипр, Финляндия, Молдова, Армения, Болгария, Люксембург, Қазақстан, Латвия, Беларусь, Эстония, Фарер аралдары, Сан-Марино.
5-себет: Мальта, Әзербайжан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.
Евро-2028 чемпионаты 2028 жылдың 9 маусымы мен 9 шілдесі аралығында өтеді және оны бес ел, атап айтқанда Англия, Шотландия, Уэльс, Солтүстік Ирландия және Ирландия Республикасы бірлесіп ұйымдастырады.
Футболдан 18-ші Еуропа чемпионаты осы елдердің аумағында орналасқан тоғыз стадионда өтеді.
Ашылу матчы мен турнирдің финалы Лондондағы аты аңызға айналған "Уэмбли" стадионында өтеді.