Құрманбек Жұмағали "Қазақфильм" киностудиясының президенті болып тағайындалды
Бұған дейін ол "Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болған.
Құрманбек Жұмағали еңбек жолын 2004 жылы бастаған. Мемлекеттік қызметте және медиа саласында мол тәжірибе жинаған.
Әр жылдары "Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ-да басшылық қызметтер атқарған, Қарағанды облысы әкімінің кеңесшісі болған. Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары, кейін осы басқарманың басшысы болып жұмыс істеген. "Қазақ радиоларының" директоры қызметін де атқарған.
2019–2021 жылдары "Астана" телеарнасының, ал 2021–2023 жылдары "31 арнаның" бас директоры болған. 2023 жылғы шілдеден бастап жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығын басқарған.
Еске салайық, 2026 жылғы қыркүйекте Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов "Қазақфильм" киностудиясының аумағын жаңғырту жоспарлары туралы айтқан еді.