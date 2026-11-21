Дзюдодан жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты: Санжар Ерұланұлы финалға шықты
Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Санжар Ерұланұлы Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық балуан 100 келіге дейінгі салмақтың 1/2 финалында испаниялық Никита Юдановпен күресті.
Тартысты өткен белдесуде отандасымыз жеңісті жұлып алды.
Енді Санжар Ерұланұлы финалда жапониялық Шокей Хираномен алтын жүлдені сарапқа салады.
Айта кетейік, бұған дейін Асқар Біржанов (100 келі) пен Әділжан Жаудинов (100 келіден жоғары) қола жүлде үшін күресуге мүмкіндік алған болатын.
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