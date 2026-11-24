Алты нәтижелі пас пен 17 соққы: "Құлагер" қорғаушысы аптаның үздік ойыншысы атанды
Сурет: phl.ligasy
Қазақстанның хоккей чемпионатының 11-аптасының қорытындысы бойынша Кәсіби хоккей лигасы "Құлагер" командасының ойыншысын үздік деп таныды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Құлагер" командасының қорғаушысы Арсений Борисов есепті аптада чемпионаттағы барлық хоккейшінің арасынан ең жоғары нәтижеге қол жеткізді. Бұл туралы 2026 жылғы 23 қарашада лиганың ресми сайтында жарияланды.
Ол алты нәтижелі пас беріп, пайдалық көрсеткіші +4 болды. Сондай-ақ қарсылас қақпасына 17 соққы бағыттады. Оның бір пасынан кейін петропавлдық команда жеңіс голын соқты.
Айта кетейік, чемпионаттың оныншы аптасының үздік ойыншысы болып Өскеменнің "Торпедо" клубының өкілі Артем Николаев танылған еді.
Бұған дейін алматылық "Қайраттың" Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңіндегі 1/8 финалдың алғашқы матчында Польшаның "Пяст" клубына есе жібергені хабарланған болатын. Кездесу Польшаның Гливице қаласында өтті.
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