Дастан Сәтпаев "Мидлсброға" қарсы матчтың үздік ойыншысы атанды
Сурет: Instagram/burnleyofficial
Қазақстандық шабуылшы Дастан Сәтпаев Чемпионшиптің төртінші турында өткен "Бернли" – "Мидлсбро" матчында үздік ойыншы деп танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz басылымының мәліметінше, кездесу Бернлидегі "Терф Мур" стадионында өтіп, 1:1 есебімен тең аяқталды.
Қазақстан құрамасы мен "Бернли" командасының шабуылшысы Дастан Сәтпаев матчты негізгі құрамда бастап, 81-минутта алаңнан ауыстырылды. Ойыннан кейін Дастан "Матчтың үздік ойыншысы" атанды.
Қазір "Бернли" 2 ұпаймен турнир кестесінің 23-орнында тұр. Ал "Мидлсбро" 7 ұпаймен бесінші орында келеді.
Бұған дейін "Бернлидің" Дастан Сәтпаевпен бірге Чемпионшипте "Мидлсброға" есе жібермегені туралы жазған болатынбыз.
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