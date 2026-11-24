Қазақстан гандболдан Азия чемпионатында екінші жеңісіне қол жеткізді
Сурет: olympic.kz
Алматыда әйелдер командалары арасында гандболдан Азия чемпионаты жалғасуда. Қазақстан құрамасы топтық кезеңдегі екінші кездесуінде де жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жолы отандастарымыз Үндістан құрамасынан басым түсті. Ойын 33:27 есебімен Қазақстан құрамасының пайдасына аяқталды.
Еске салайық, қазақстандық гандболшылар алғашқы ойында Аустралия құрамасын жеңген болатын.
Қазақстан құрамасы В тобындағы келесі кездесуін ертең, 25 қарашада Өзбекстанға қарсы өткізеді.
Азия чемпионаты 3 желтоқсанда мәресіне жетеді. Жарыстың қорытындысы бойынша үздік төрт құрама 2027 жылы Венгрияда өтетін әлем чемпионатына жолдама алады.
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