Шанхайда өтетін әлем кубогының кезеңіне қатысатын қазақстандық шорт-трекшілер белгілі болды
Сурет: olympic.kz
27-29 қараша аралығында Қытайдың Шанхай қаласында шорт-тректен Әлем кубогының төртінші кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Халықаралық додада Қазақстан намысын 11 спортшы қорғайды.
Ерлер: Глеб Ивченко, Богдан Вехов, Айбек Насен, Айбек Темірхан, Тамирлан Жолдас, Әділ Ғалиахметов.
Әйелдер: Алина Әжіғалиева, Анастасия Галечина, Зейнеп Құмарқан, Гүлдана Жалмұқан, Полина Омельчук.
Шанхайдағы жарыстан кейін қазақстандық шорт-трекшілер Бейжіңге жол тартады. Онда 4-6 желтоқсан аралығында әлем кубогының бесінші кезеңі өтеді.
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