Таеквондодан Астанадағы Гран-при: Рита Бакишева алғашқы жекпе-жегінде жеңілді
Сурет: olympic.kz
Астанада таеквондодан әлемдік Гран-при сериясының финалы басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғаш болып жарыс жолына Рита Бакишева шықты.
Отандасымыз 49 келіге дейінгі салмақтағы алғашқы жекпе-жегінде ресейлік Алиса Ангеловамен кездесті.
Ресейлік таеквондошы екі раундтың қорытындысы бойынша 2:0 есебімен жеңіске жетті.
Ал Рита Бакишева жарысты аяқтады.
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