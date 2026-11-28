Боксшы Өнер Сейілхан әлем кубогының жартылай финалына жолдама алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Өнер Сейілхан Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан әлем кубогының финалдық кезеңінде жартылай финалға шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 80 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің ширек финалында Қырғызстан өкілі Алмаз Орозбековтен басым түсті.
Осылайша, Өнер Сейілхан кем дегенде қола жүлдені қанжығасына байлады.
Айта кетейік, бұған дейін Карина Ибрагимова да (57 келіге дейін) жартылай финалға жолдама алған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript