Технология

Қытайда ит пен мысықтың тілін аудара алатын ЖИ-тілмаш пайда болды

Жақында қытайлық Meng Xiaoyi стартапы үй жануарларына арналған жасанды интеллект көмегімен жұмыс істейтін аудармашы құрылғысын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Dexerto басылымының мәліметінше, аударма дәлдігі 95%-ға дейін жетеді.

"Жаңа құрылғы жануардың мойнына тағылатын арнайы қарғыбау түрінде жасалған. Ол иттер мен мысықтардың дыбыстары мен қимыл-құлқын талдап, алынған мәліметтерді адам тіліне аударады", – делінген жарияланымда.

Ақылды қарғыбаудың сатылымы мамыр айының соңында басталады.

Алайда стартап өкілдері құрылғыға сұраныс жоғары екенін айтқанымен, әлеуметтік желі қолданушылары бұл жаңалыққа күмәнмен қарауда. Көпшілік компанияны алдын ала "алаяқтықпен айналысып отыр" деп айыптап, мұндай ЖИ-аудармашыға сенбейтіндерін білдірді.

Бұған дейін BMW компаниясы соңғы үлгідегі моделін ұсынғанын жазғанбыз.

