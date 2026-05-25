Қытайда ит пен мысықтың тілін аудара алатын ЖИ-тілмаш пайда болды
Сурет: pixabay
Жақында қытайлық Meng Xiaoyi стартапы үй жануарларына арналған жасанды интеллект көмегімен жұмыс істейтін аудармашы құрылғысын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Dexerto басылымының мәліметінше, аударма дәлдігі 95%-ға дейін жетеді.
"Жаңа құрылғы жануардың мойнына тағылатын арнайы қарғыбау түрінде жасалған. Ол иттер мен мысықтардың дыбыстары мен қимыл-құлқын талдап, алынған мәліметтерді адам тіліне аударады", – делінген жарияланымда.
Ақылды қарғыбаудың сатылымы мамыр айының соңында басталады.
Chinese startup Meng Xiaoyi claims it has created a pet translator that turns animal sounds and behavior into human speech— Dexerto (@Dexerto) May 23, 2026
The $118 AI collar allegedly has 95% accuracy and already has 10,000 preorders pic.twitter.com/n5JHDC48t2
Алайда стартап өкілдері құрылғыға сұраныс жоғары екенін айтқанымен, әлеуметтік желі қолданушылары бұл жаңалыққа күмәнмен қарауда. Көпшілік компанияны алдын ала "алаяқтықпен айналысып отыр" деп айыптап, мұндай ЖИ-аудармашыға сенбейтіндерін білдірді.
Бұған дейін BMW компаниясы соңғы үлгідегі моделін ұсынғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript