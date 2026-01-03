#Халық заңгері
Қоғам

Мұғалімдердің жүктемесін азайтып, оқушыларға ЖИ үйретеді: Қазақстанда 2026 жылы қандай жобалар іске қосылады

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 10:58 Фото: pixabay
Қазақстанда 2026 жылы мұғалімдерге арналған Qazaq Digital Mektebi және жасанды интеллект (ЖИ) арқылы жұмыс істейтін Ұлттық білім платформасы іске қосылады. Бұл туралы 3 қаңтар 2026 жылы Қазақстан үкіметінің Telegram-каналында хабарланды, деп жазады Zakon.kz.

Білім вице-министрі Асылбек Ахметжановтың айтуынша, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың цифрландыруға қатысты тапсырмалары аясында, соның ішінде білім саласында, Үкімет мұғалімдердің жұмыс жүктемесін азайтуға, оқушылардың ЖИ сауаттылығын арттыруға және Ұлттық білім платформасын құруға бағытталған кешенді шаралар іске асырады.

Вице-министр атап өткендей, Білім министрлігі ұлттық цифрлық профильдер жүйесін және Ұлттық білім платформасын құру жұмыстарын бастады.

"Бұл үшін Ұлттық білім базасы жаңартылып, барлық LMS жүйелері — яғни электронды күнделіктер мен журналдар үшін біртұтас деректер қоймасы болады. Барлық деректер QazTech мемлекеттік бұлтты платформасында жинақталады", — деді Асылбек Ахметжанов.

Бұл мұғалімдерге түсетін рутиналық жүктемені азайтуға мүмкіндік береді, себебі ЖИ-агенттер педагогикалық кеңестерге дайындалуда көмек көрсетеді.

"2026–2027 оқу жылынан бастап пилоттық аймақтарда Qazaq Digital Mektebi жобасы іске қосылады. Онда ЖИ-репетиторлар да қолданылатын болады. 2026 жылы 200 мыңнан астам педагог практикалық ЖИ дағдыларын игереді", — деді вице-министр.

Арнайы назар оқушылардың ЖИ сауаттылығын арттыруға бөлінеді.

Сонымен қатар, 2026 жылдың бірінші жартысында министрліктің жұмыс тобы заңнамаға өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар әзірлейді және білім беру саласында ЖИ қолдану пилоттық жобаларының тиімділігін бағалайды.

"Осылайша, Үкімет ЖИ-агенттердің көмегімен мұғалімдердің жұмысын жеңілдетуге және азаматтарға мемлекеттік қызметтерді алу процесін оңайлатуға мүмкіндік беретін цифрлық негізді қамтамасыз етеді", — деп түйіндеді Асылбек Ахметжанов.

Еске сала кетсек, 2025 жылғы 26 желтоқсанда Қазақстанда мемлекеттік қызметкерлерге жасанды интеллектпен жұмыс істей білетін дағдыларды меңгеру міндетті болатыны белгілі болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
