#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Құқық

2026 жылы қандай жаңа заңдар қабылданады

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 11:51 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 30 желтоқсанда өткен Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылы қабылдануы қажет заңдар туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Олжас Бектеновтің айтуынша, 2026 жылы Үкімет заң шығару саласында экономикалық және әлеуметтік маңызды бағыттарға назар аударады.


"Бағыттардың бірі – мемлекеттік мүлікті басқаруды одан әрі жетілдіру. Мемлекеттің экономикадағы қатысу шекараларын нақты бекіту және басқаруға қойылатын құқықтық талаптарды айқындау қажет. Біз қызметкерлердің құқықтарын қорғауды күшейту және әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесін нығайту үшін нормативтік базаны жетілдіру бойынша белсенді жұмысымызды жалғастырамыз. Сонымен қатар заңнамалық бастамалар мұнай-газ-химия өнеркәсібін жүйелі және кешенді дамытуға көмектесетін болады", – деді премьер-министр.

Келесі жылы барлығы 12 заң жобасын әзірлеу жоспарланып отыр.

Еске салсақ, 2025 жылғы 29 желтоқсанда Мәжіліс депутаттары Сенат енгізген Құрылыс кодексіне түзетулерді мақұлдады. Құжат толық көлемде Парламент арқылы қабылданған болып есептеледі және Мемлекет басшысына қол қоюға жолданады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылы Қазақстанда шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы бекітілді
13:07, Бүгін
2026 жылы Қазақстанда шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы бекітілді
Үкімет 2026 жылы бизнеске қосымша қаржылық қолдау көрсетеді
15:36, 23 желтоқсан 2025
Үкімет 2026 жылы бизнеске қосымша қаржылық қолдау көрсетеді
Бектенов жылу желілерін жөндеуге қатысты: Сұраныс қиын болады
11:56, 27 мамыр 2025
Бектенов жылу желілерін жөндеуге қатысты: Сұраныс қиын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: