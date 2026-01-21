#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Қоғам

Премьер-министр Арал теңізін сақтау бойынша жаңа тапсырмалар берді

Арал теңізі, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 14:07 Сурет: unccd.int
2026 жылғы 21 қаңтарда үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов Арал теңізін сақтау бойынша жоспарлар туралы баяндады.

Премьер-министр Арал теңізінің жағдайы президенттің тұрақты бақылауында екенін атап өтті.

"Су ресурстары министрлігіне солтүстік Арал теңізін сақтаудың екінші кезеңін 30 маусымға дейін аяқтау, ал ағымдағы жылдың соңына дейін қаржыландыру мәселесін, оның ішінде халықаралық ұйымдардың қолдауымен шешу тапсырылды", – деді Олжас Бектенов.

Сонымен қатар, Су ресурстары министрлігіне Энергетика министрлігімен бірлесіп биыл Қазақстанның су-энергетикалық ресурстарының картасын жасау міндеті қойылды.

Алдыңғы күні, 2026 жылғы 20 қаңтарда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Кокарал бөгетін 2026 жылы нығайту жұмыстары басталатынын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Кінәлілер жауапқа тартылады: Бектенов медициналық сақтандыру қорындағы заңбұзушылықтар туралы айтты
14:52, Бүгін
Кінәлілер жауапқа тартылады: Бектенов медициналық сақтандыру қорындағы заңбұзушылықтар туралы айтты
Премьер-Министр Қазақстанда мал шаруашылығын дамыту бойынша тапсырмалар берді
11:28, 08 шілде 2025
Премьер-Министр Қазақстанда мал шаруашылығын дамыту бойынша тапсырмалар берді
Олжас Бектенов қымбат жеке мектептерді қаржыландыруды тоқтатуды тапсырды
13:57, Бүгін
Олжас Бектенов қымбат жеке мектептерді қаржыландыруды тоқтатуды тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: