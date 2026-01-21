Премьер-министр Арал теңізін сақтау бойынша жаңа тапсырмалар берді
2026 жылғы 21 қаңтарда үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов Арал теңізін сақтау бойынша жоспарлар туралы баяндады.
Премьер-министр Арал теңізінің жағдайы президенттің тұрақты бақылауында екенін атап өтті.
"Су ресурстары министрлігіне солтүстік Арал теңізін сақтаудың екінші кезеңін 30 маусымға дейін аяқтау, ал ағымдағы жылдың соңына дейін қаржыландыру мәселесін, оның ішінде халықаралық ұйымдардың қолдауымен шешу тапсырылды", – деді Олжас Бектенов.
Сонымен қатар, Су ресурстары министрлігіне Энергетика министрлігімен бірлесіп биыл Қазақстанның су-энергетикалық ресурстарының картасын жасау міндеті қойылды.
Алдыңғы күні, 2026 жылғы 20 қаңтарда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Кокарал бөгетін 2026 жылы нығайту жұмыстары басталатынын хабарлаған болатын.
