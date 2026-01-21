Олжас Бектенов қымбат жеке мектептерді қаржыландыруды тоқтатуды тапсырды
Ол Үкіметке білім беру саласын мемлекеттік қаржыландыру механизмін шұғыл түрде реформалау және қаржыландыру критерийлерін нақтылау міндеті қойылғанын еске салды.
"Білім министрлігіне және өңір әкімдіктеріне жаңа ашылған жеке мектептерге мемлекеттік тапсырыс беруге мораторий енгізуді тапсырамын. Мемлекеттік қаржыландыру тек өңірде оқушы орындарына нақты қажеттілікті қамтамасыз ететін жеке мектептерге ғана берілуі тиіс. Қымбат жеке мектептердің қаржыландырылуын тоқтату қажет", – деді ол.
Білім министрлігіне жеке білім беру ұйымдарын жаңа стандарттарға сәйкестігін тексеру бойынша постлицензиялық бақылауды бір ай ішінде жүргізу тапсырылды.
Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қазіргі таңда білім беру саласында жеке мектептердің цифрлық есепке алынғанын, негізгі процестер автоматтандырылғанын және бюджеттік жүйемен үйлестірілгенін атап өтті. Нәтижесінде 785 жеке мектеп толық цифрлық жүйеге енгізілді.
"Мемлекеттік қаржыландыру тек өңірде нақты қажеттілік бар жеке мектептерге ғана бағытталады. Басымдық ретінде мемлекеттік мектептердің жоқтығы, үш ауысымды оқытуды жою, сондай-ақ ескірген мектептердің орнына жаңа білім беру нысандарын салу белгіленген", – деп атап өтті министр.
2026 жылғы 6 қаңтарда Премьер-министр білім, денсаулық сақтау және қаржы министрліктеріне оқушы басына қаржыландыру жүйесіндегі теңгерімсіздіктерді жоюды тапсырған болатын.