Саясат

Олжас Бектенов: Құрылтайдағы президенттің тапсырмалары бойынша әр министр мен әкімнен нақты нәтиже қажет

Қазақстанның заманауи сын-тегеуріндерге қарсы тұруына кепілдік беретін аса маңызды идеологиялық тұжырымдар айқындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 10:57 Сурет: primeminister.kz
2026 жылғы 21 қаңтарда Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов өткен 5-ші Ұлттық құрылтайда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұрын жарияланған ауқымды саяси реформаны жалғастырған бастамаларды жариялағанын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Парламент пен қоғамдық институттардың рөлін күшейту туралы ұсыныстар саяси жүйемен қатар, азаматтарымыздың мәдениетіне де демократиялық қағидаттарды біржолата орнықтыру процесі жүріп жатқанын білдіреді.

Қазақстанның заманауи сын-тегеуріндерге қарсы тұруына кепілдік беретін аса маңызды идеологиялық тұжырымдар айқындалды. Бұлар – қоғамды ұйыстыру, отаншылдық, әділдік және "Заң мен Тәртіп" қағидаттарына деген мызғымас ұстаным. Ұлттық идеологиямыздың ажырамас бөлігіне айналған "Таза Қазақстан" да негізгі құндылықтардың қатарында тұр, — деп атап өтті премьер-министр.

Сондай-ақ Мемлекет басшысының алға қойған еліміздің одан әрі экономикалық дамуына қатысты негізгі міндеттерді іс жүзінде жүзеге асыру қажеттігіне назар аударылды.

Мемлекет басшысы әрбір жауапты лауазымды тұлғаға батыл әрі тосын инновациялық шешімдер қабылдау қажеттігі туралы қатаң талаптар қойды. Бұл өмірдің барлық саласына қатысты. Әрбір министр мен әкімнен, әрбір сала мен өңірде көзге көрінетіндей нақты нәтижелер керек, — деп атап өтті Олжас Бектенов.


