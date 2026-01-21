#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Кінәлілер жауапқа тартылады: Бектенов медициналық сақтандыру қорындағы заңбұзушылықтар туралы айтты

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 14:52 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 21 қаңтарда Үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қызметіндегі ашықтықты арттыру жөніндегі жоспарлар туралы мәлімдеді.

Үкімет басшысы мемлекет басшысының қорды Қаржы министрлігінің қарамағына беру туралы үкімет шешімін қолдағанын атап өтті.

"Тиісті тексерулер басталып кетті. Кінәлі тұлғалар заң аясында жауапқа тартылады", – деді Олжас Бектенов бұған дейін анықталған заңбұзушылықтарға қатысты.

Сондай-ақ премьер-министр қордың ақпараттық жүйесі 2026 жылғы 1 шілдеге дейін Қаржы министрлігінің жүйесіне біріктірілуі тиіс екенін айтты. Оның айтуынша, бұл қаражаттың ашық әрі тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

2026 жылғы 16 қаңтарда Үкімет медициналық ұйымдарды қаржыландыру барысында көптеген заңбұзушылықтарды анықтағаны хабарланған болатын. Осыған байланысты Премьер-министр Олжас Бектенов Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын Қаржы министрлігіне беру жөнінде тапсырма берген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Премьер-министр Арал теңізін сақтау бойынша жаңа тапсырмалар берді
14:07, Бүгін
Премьер-министр Арал теңізін сақтау бойынша жаңа тапсырмалар берді
Олжас Бектенов қымбат жеке мектептерді қаржыландыруды тоқтатуды тапсырды
13:57, Бүгін
Олжас Бектенов қымбат жеке мектептерді қаржыландыруды тоқтатуды тапсырды
Бектенов президенттің міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты сынына жауап берді
14:51, 09 ақпан 2024
Бектенов президенттің міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты сынына жауап берді
