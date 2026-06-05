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Технология

WhatsApp-та жаңа функция пайда болады

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 15:36 Фото: unsplash
WhatsApp мәтіндік хабарламаларға арналған бір реттік қарау функциясын енгізу жұмыстарын жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бір реттік қарау функциясы бойынша алынған хабарламаны тек бір рет қана ашып оқуға болады, содан кейін ол автоматты түрде өшеді.

"Бұл пайдаланушыларға олардың хабарламалары алушының құрылғысында қанша уақыт сақталатынын бақылауға көбірек мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бір реттік қарау функциясы медиафайлдарды сақтап қалуға, басқаға жіберуге немесе экраннан жазып алуға жол бермей, қосымша қорғаныс жасайды", – деп жазады Wabetainfo.

Бұл функцияны чат жолындағы арнайы батырма арқылы қосуға болады.

WhatsApp-та жаңа функция пайда болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 15:36

Сурет: wabetainfo

Қазіргі уақытта бір реттік қарау мүмкіндігі тек фотосуреттерге, видеоларға және дауыстық хабарламаларға ғана қолжетімді.

Әзірге жаңа функция Android жүйесіне арналған болашақ жаңартулардың бірінде іске қосылады деп жоспарланып отыр.

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