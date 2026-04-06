Елімізде курортты өңірлерді дамытудың 2026-2029 жылдарға арналған жол картасы бекітілді
Құжат еліміз бойынша заманауи әрі қауіпсіз туристік кеңістіктер қалыптастыруға бағытталған.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, Алматы облысы, Жетісу және Абай өңірлерін қоса алғанда, курортты өңірлерге жүргізілген инспекциялық сапар барысында жағажай аумақтарының қазіргі жай-күйіне бағалау жасалды. Нәтижесінде бірқатар өңірде абаттандыру жұмыстары қолға алынып, кейбір өңірде курорттарды заманауи стандарттарға сәйкестендіру үшін қосымша қолдау қажет екені анықталды.
"Жол картасы 114 іс-шараны қамтиды. Оны іске асыру жергілікті атқарушы органдар мен орталық мемлекеттік органдардың бірлескен жұмысы арқылы жүзеге асырылады",-делінген ақпаратта.
Жол картасы аясында курортты өңірлердің көлік қолжетімділігін арттыру бойынша шаралар қабылданады. Жазғы маусымда туристік бағыттар бойынша теміржол рейстерінің саны көбейтіліп, қосымша пойыздар іске қосылады және вагондар саны арттырылады. Сонымен қатар туристік өңірлерге, оның ішінде субсидияланатын бағыттар бойынша ішкі әуе рейстерінің географиясы кеңейтіледі. Бұл туристердің қозғалысын жеңілдетіп, курорттық аймақтардың халық үшін қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Жол картасын іске асыру курортты өңірлердің жүйелі дамуын қамтамасыз етіп, туристік инфрақұрылым сапасын арттыруға және Қазақстанда ішкі әрі келу туризмін одан әрі дамытуға қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.
