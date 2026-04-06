#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
466.33
538.47
5.9
Туризм

Елімізде курортты өңірлерді дамытудың 2026-2029 жылдарға арналған жол картасы бекітілді

Фото: pexels
Туризм және спорт министрлігі 2026-2029 жылдарға арналған курортты өңірлерді дамытудың Жол картасын іске асырып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат еліміз бойынша заманауи әрі қауіпсіз туристік кеңістіктер қалыптастыруға бағытталған.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, Алматы облысы, Жетісу және Абай өңірлерін қоса алғанда, курортты өңірлерге жүргізілген инспекциялық сапар барысында жағажай аумақтарының қазіргі жай-күйіне бағалау жасалды. Нәтижесінде бірқатар өңірде абаттандыру жұмыстары қолға алынып, кейбір өңірде курорттарды заманауи стандарттарға сәйкестендіру үшін қосымша қолдау қажет екені анықталды.

"Жол картасы 114 іс-шараны қамтиды. Оны іске асыру жергілікті атқарушы органдар мен орталық мемлекеттік органдардың бірлескен жұмысы арқылы жүзеге асырылады",-делінген ақпаратта.

Жол картасы аясында курортты өңірлердің көлік қолжетімділігін арттыру бойынша шаралар қабылданады. Жазғы маусымда туристік бағыттар бойынша теміржол рейстерінің саны көбейтіліп, қосымша пойыздар іске қосылады және вагондар саны арттырылады. Сонымен қатар туристік өңірлерге, оның ішінде субсидияланатын бағыттар бойынша ішкі әуе рейстерінің географиясы кеңейтіледі. Бұл туристердің қозғалысын жеңілдетіп, курорттық аймақтардың халық үшін қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жол картасын іске асыру курортты өңірлердің жүйелі дамуын қамтамасыз етіп, туристік инфрақұрылым сапасын арттыруға және Қазақстанда ішкі әрі келу туризмін одан әрі дамытуға қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Бұған дейін Қызылордада қиыршық тас пен құмды заңсыз алып кетпек болғандар ұсталғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Үкімет 2024-2029 жылдарға арналған "Таза Қазақстан" тұжырымдамасын бекітті
12:15, 09 қараша 2024
Үкімет 2024-2029 жылдарға арналған "Таза Қазақстан" тұжырымдамасын бекітті
Қазақстанда газ саласын дамытудың кешенді жоспары бекітілді
12:14, 25 маусым 2025
Қазақстанда газ саласын дамытудың кешенді жоспары бекітілді
Тоқаев 2024-2026 жылдарға арналған бюджетке түзету енгізді
10:37, 14 желтоқсан 2024
Тоқаев 2024-2026 жылдарға арналған бюджетке түзету енгізді
Карлос Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
00:44, 07 сәуір 2026
Карлос Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
Сенсацией завершился матч Кыргызстан - Болгария на ЧМ-2026 по хоккею
00:20, 07 сәуір 2026
Сенсацией завершился матч Кыргызстан - Болгария на ЧМ-2026 по хоккею
В турецком "Аланьяспоре" опровергли слухи о переговорах с экс-тренером "Астаны"
23:34, 06 сәуір 2026
В турецком "Аланьяспоре" опровергли слухи о переговорах с экс-тренером "Астаны"
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
23:02, 06 сәуір 2026
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
