Демалыс кезіндегі қауіпсіздік: қазақстандықтарға маңызды ескерту жасалды
Фото: Zakon.kz
Туризм және спорт министрлігі бүгін, 2026 жылғы 21 сәуірде туристік маусымда қандай ережелерді ұстану керек екені жайлы азаматтарға нұсқаулық ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елімізде жазғы туристік маусым басталар шақта мамандар азаматтарды табиғат аясында демалу кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады.
- Демалыс барысында отты тек арнайы орындарда жағып, кетерде толық сөндіру,
- қоршаған ортаны таза ұстау және қоқысты жинау,
- тек рұқсат етілген су айдындарында шомылып, жеке қауіпсіздікке жауапкершілікпен қарау маңызды.
"Табиғат пен инфрақұрылымды қорғау – ортақ міндет. Жауапты демалыс – қауіпсіз жаздың кепілі",- делінген ақпаратта.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript