Түркияда өзін өлтірмек болған адамды "дөнер" арқылы құтқарып қалды

Haber басылымының дерегінше, Хасан есімді жігіт бес қабатты ғимараттың төбесінде өзін өртемек болған. Ол мұны пластикалық бөтелкесіндегі зәрмен жасауға тырысқан. Оқиға орнына келген полицейлер бір жағынан таң қалып, екінші жағынан әзіл ретінде қабылдаған.

Полицейлермен қарқынды келіссөздер барысында ер адам өзінің аш екенін айтқан. Нәтижесінде полицейлер дөнерге тапсырыс берген, осылайша Хасан жоспарынан айныған.

In Türkiye, a man gave up his suicide attempt after being offered a döner kebab. pic.twitter.com/HQ0mgY2sj0